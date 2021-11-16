وزير الخارجية: لن نتراجع عن دعم استمرار عمل الأونروا

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن مستمر بالعمل مع جميع الشركاء لضمان توفير الدعم المالي الكافي متعدد السنوات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني"أونروا ستبقى مستمرة دائما وأعمالها ضرورية، لكن هناك غيابا للدعم لتقديم عملها ودورها ومهمتها".



"اجتماع اليوم بمثابة رسالة للوكالة والشعب الفلسطيني أننا لن نتخلى عنهم والمجتمع الدولي مستمر في تقديم الدعم لهم"، بحسب الصفدي.



وأضاف أن "دعم أونروا حق للاجئين الفلسطينيين للعيش بكرامة. والأردن مستمر للعمل من أجل ذلك، ولن تتراجع عن دعم الاستمرار بعملها".



وترأس الصفدي ونظيرته السويدية آن ليندي، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم "أونروا"، الذي ينعقد في بروكسل، لحشد "الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة"، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.



وبحسب وزارة الخارجية فقد "بذل الأردن جهود دولية حثيثة منذ العام 2018 لسد فجوة العجز المالي في ميزانية أونروا"، وقالت إن "الأردن تمكن وبالشراكة مع السويد، ومن خلال حشد الدعم الدولي، من تقليص العجز في السنوات السابقة من 446 مليون دولار إلى 100 مليون دولار وحتى يومنا هذا".



وبلغ حجم التعهدات في مؤتمر روما 122 مليون دولار، كما وصل حجم التعهدات في العام 2020 إلى 130مليون دولار وفق ما أكدت الوزارة.

