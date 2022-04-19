وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان التصعيد الخطير في المسجد الاقصى



الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصالٍ هاتفيٍ مُحادثات بحثت التصعيد الخطير في المسجد الأقصى المُبارك/الحرم القُدسيّ الشريف والجهود المبذولة لوقفه.



وبحث الوزيران أسباب التصعيد وما يسبب من عنفٍ وتوترٍ، وأكّدا استمرار التنسيق والعمل المشترك لإنهائه والحؤول دون تفاقم دوامة العنف التي تنعكس سلباً على الجميع ومن أجل استعادة التهدئة الشاملة.

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