وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان سبل خفض التصعيد الخطير في المنطقة

الوكيل الإخباري

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- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي، اليوم، محادثات هاتفية أكد خلالها الوزيران الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وزيادة التعاون في مختلف المجالات.كما بحث الوزيران جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد الخطير في المنطقة.وهنأ الصفدي لامي بتوليه مسؤولياته الجديدة، وأكد الحرص على العمل معاً للبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين.وأكد الوزيران أهمية عملية التشاور بين الأردن وبريطانيا، واتفقا على إجراء محادثات مفصلة خلال لقاء سيعقدانه خلال الأيام القادمة.