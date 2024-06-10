وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، اليوم الاثنين، خلال اجتماع عقداه قبيل انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن يوم غد الثلاثاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ينتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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وشدد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود المستهدفة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



كما استعرض الوزيران مخرجات زيارة الدولة التي قام بها سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى المملكة خلال شهر نيسان الماضي، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.