وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع اليونان لمواجهة الحرائق

الوكيل الاخباري - عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن تضامن الأردن مع الأصدقاء في اليونان في مواجهة تحدي اطفاء الحرائق التي اشتعلت في العديد من الغابات.

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وقال الصفدي في تغريدة له على تويتر، "انه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اليوناني اليوم بتوجيه من جلالة الملك لأنقل تضامننا واستعداد المملكة تقديم أي إسناد نستطيعه".

وقال "نأمل أن تنجح جهود السيطرة على هذه الحرائق بأسرع وقت ممكن".



--(بترا)