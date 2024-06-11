وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية

الوكيل الإخباري

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- ‏أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦أيمن الصفدي ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانيةوقال الصفدي في ‏ختام أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، التي استضافتها المملكة، اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به إسرائيل من منع المساعدات واستخدام سلاح التجويع للسكان هناك هو خرق للقانون الدولي الإنساني كما أن الاستمرار في الحرب يعتبر أيضا جريمة حرب.وأضاف أنه يجب السماح بادخال المساعدات الإنسانية والسماح للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر العيش بكرامة مثل باقي شعوب العالم.وأشار الصفدي إلى ضرورة وقف الحرب وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمنت إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.وبيّن أن الأردن مستمر بجهوده في إرسال المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة وفي حشد دعم دولي للوقوف إلى جانب الحق.