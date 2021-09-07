وزير الخارجية يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع سفراء الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفيرة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة في اجتماع ركّز على آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية.
وبحث الصفدي مع السفراء تعزيز أطر التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
التقى @AymanHsafadi اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفيرة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة في اجتماع ركّز على آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز أطر التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي @EUinJordan— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) September 7, 2021
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