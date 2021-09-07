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الثلاثاء، 07-09-2021 12:40 م

وزير الخارجية يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع سفراء الاتحاد الأوروبي

الصفدي


الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفيرة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة في اجتماع ركّز على آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية.

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وبحث الصفدي مع السفراء تعزيز أطر التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

 

 

 


 




 

 


 

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