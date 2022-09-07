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الأربعاء، 07-09-2022 12:09 م

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية كوريا بارك جين، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكّد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، اللذين يحتفلان بمرور ستين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، وعلى العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات.


وبحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة، حيث أكد الوزير الكوري دعم بلاده جهود المملكة المستمرة لتحقيق السلام العادل والشامل وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. 


وبحث الصفدي ونظيره الكوري الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. وأكد الصفدي دعم الأردن لمبادرات كوريا الجنوبية وجهودها تحقيق السلام والاستقرار. 


وأكد الوزيران أن علاقات البلدين ترتكز إلى قاعدة صلبة من الصداقة والتعاون وأن الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية تمثل منطلقاً لتكثيف التعاون في عديد مجالات اقتصادية وتنموية وسياسية. 


وبحث الوزيران التعاون القائم في مجالات المياه والطاقة والمشاريع التنموية الكورية في الأردن.


وثمّن الوزير جين دور المملكة الرئيس بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، ودورها الإنساني في استقبال اللاجئين.


وهنّأ الصفدي نظيره الكوري على توليه مهامه وزيراً للخارجية، واتفق الوزيران على مواصلة العمل والتنسيق المشترك خدمةً لمصالح البلدين الصديقين.


كما قدم الصفدي تعازي الأردن بضحايا إعصار هينامنور، الذي ضرب الجزء الجنوبي من جمهورية كوريا صباح يوم الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


 




 

 


 

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