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السبت، 19-12-2020 05:44 م

وزير الخارجية يتفقد سير العمل في السفارة الأردنية بالقاهرة

الصفدي


الوكيل الاخباري - اطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال زيارته اليوم السبت، مقر السفارة الأردنية في القاهرة، على آليات سير العمل والخدمات المقدمة للجالية الأردنية في جمهورية مصر العربية.
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وأكد الصفدي خلال الزيارة التي تأتي على هامش مشاركته في الاجتماع الثلاثي التشاوري مع وزيري خارجية مصر وفلسطين، ضرورة تسخير جميع الإمكانات لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات القنصلية التي يحتاجها الأردنيون المقيمون في مصر.

 وأشاد الصفدي بالجهود الكبيرة التي بذلها كادر السفارة في خدمة الجالية الأردنية خلال الفترة السابقة، والتي شهدت قيودا فرضتها جائحة كورونا على حركة السفر، وتطلبت عمليات إجلاء من خلال السفارات الأردنية في الخارج لتسهيل عودة الأردنيين إلى أرض الوطن.

 




 

 


 

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