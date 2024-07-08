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الإثنين، 08-07-2024 04:36 م

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيرلندي

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الوكيل الإخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيرلندي ميهال مارتن، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والكارثة الإنسانية التي يسببها.

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وأكد الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع دون عراقيل.


وشدد الصفدي على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وللمنظمات الدولية والجهات الإغاثية العاملة في غزة التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وتمكينهم من أداء دورهم الإنساني الحيوي في تقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع.

 

وحذر الصفدي من خطورة الإجراءات اللاشرعية التي تتخذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في خرق فاضح للقانون الدولي، ما يشكل تصعيدا خطيرا يقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.


كما بحث الصفدي ومارتن، تدهور الأوضاع في الجنوب اللبناني، حيث أكد الصفدي ضرورة خفض التصعيد والالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.


وثمن الصفدي مواقف إيرلندا الواضحة في الدعوة إلى وقف العدوان على غزة، واعترافها بالدولة الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.


من جانبه، ثمن مارتن الدور الذي يقوم به الأردن في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي جهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

 




 

 


 

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