وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الباكستاني

الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، شاه محمود قريشي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكّد الوزيران الحرص المشترك لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وشدَدا على أهمية العمل لتحديد أولويات التعاون الثنائي في إطار التحضير لعقد محادثات مُوسعة بين البلدين الشقيقين خلال العام الحالي.

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