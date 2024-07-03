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الأربعاء، 03-07-2024 05:53 م

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي

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الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.

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وركز الاتصال على تطورات الأوضاع في المنطقة، وضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل لوقف العدوان على غزة، والحؤول دون توسع الحرب إقليميا.


وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة بما يضمن حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.


كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، ثنائيا وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

 




 

 


 

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