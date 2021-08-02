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الإثنين، 02-08-2021 08:59 م

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته النرويجية

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية النرويج اينه اريكسون سوريدي اليوم الاثنين، محادثات شاملة تناولت سبل تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين وترجمتها تعاونا أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والدفاعية.اضافة اعلان


كما بحث الوزيران خلال المحادثات التي أجرياها في سياق الجولة الأولى من المشاورات السياسية السنوية التي اتفق البلدان على مأسستها في العام 2019 التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف اللاجئين ومحاربة الإرهاب ودعم العراق. 

 




 

 


 

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