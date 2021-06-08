الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا: 13 وفاة و 6048 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحتفل بالأعياد الوطنية الأربعاء

وزير الأشغال يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون في مجال الإنشاءات

ملتقى تربوي يناقش التحديات التربوية

ماكرون: حادثة صفعي فردية

جريمة قتل في منطقة الهاشمي بعمان

أول ظهور لحسن نصر الله بعد شائعة وفاته

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته الهولندية

هيئة الاعتماد تبحث مع السعودية سبل الارتقاء بالمخرجات التعليمية

الثلاثاء، 08-06-2021 07:44 م

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته الهولندية

الصفدي


الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، محادثات عبر الهاتف مع وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في مملكة هولندا سيغرد كاخ، ركزت على سبل توسعة آفاق التعاون الثنائي بين المملكتين لتحقيق المزيد من التقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والدفاعية.
اضافة اعلان

واستعرض الوزيران أيضاً التطورات في المنطقة وفِي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا موقف هولندا الداعم لحل الدولتين ودعمها المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
18338_large

اصدار بطاقات جديدة لمكرمة رفاق السلاح

620217165928543012479

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحتفل بالأعياد الوطنية الأربعاء

w

وزير الأشغال يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون في مجال الإنشاءات

وزارة التربية والتعليم

ملتقى تربوي يناقش التحديات التربوية

620217162443439680717

هيئة الاعتماد تبحث مع السعودية سبل الارتقاء بالمخرجات التعليمية

1

دورة عن الثقافة المالية للسيدات بجمعية الشونة الشمالية

أخبار متعلقة
الصفدي

الصفدي ونظيره المصري يواصلان التشاور

الخارجية

الأردن وكندا يشددان على ضرورة تعزيز التعاون بينهما

d326a425-92f9-4d1d-a2aa-bf774672e3cb

الخصاونة: الأردن يضع كل إمكاناته وجهوده الدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تنفي توقيف النائب اسامة العجارمة

3

الصفدي يبحث مع نظيرته السويدية توفير الدعم للانروا