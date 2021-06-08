وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته الهولندية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، محادثات عبر الهاتف مع وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في مملكة هولندا سيغرد كاخ، ركزت على سبل توسعة آفاق التعاون الثنائي بين المملكتين لتحقيق المزيد من التقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والدفاعية.واستعرض الوزيران أيضاً التطورات في المنطقة وفِي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا موقف هولندا الداعم لحل الدولتين ودعمها المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).