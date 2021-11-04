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الخميس، 04-11-2021 07:44 م

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية ووزير الدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، اليوم، محادثات ركزت على سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتناولت المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة.

وأكّد الوزيران الحرص على توسعة آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

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