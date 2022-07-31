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الأحد، 31-07-2022 09:59 م

وزير الخارجية يشارك في أعمال ستوكهولم لنزع السلاح النووي

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في أعمال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي، والاجتماع الوزاري السادس لمبادرة “ستوكهولم” لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، والتي ستعقد في الأمم المتحدة في نيويورك، يومي الأثنين و الثلاثاء(1 – 2/8/2022 ).

ويلقي الصفدي، خلال المؤتمر كلمة الأردن، وأيضا كلمة باسم المجموعة العربية، الذي يعقد في إطار الجهود الدولية الهادفة للنهوض بالسلم والأمن الدوليين من خلال نزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

كما وسيلقي كلمة الأردن في الاجتماع الوزاري السادس لمبادرة “ستوكهولم” لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار ، ويشارك في الاجتماع التنسيقي الذي دعا اليه وزير الخارجية الأمريكي بهذا الشأن .ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وسلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الوفود الوزراء المشاركين.

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