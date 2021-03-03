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الأربعاء، 03-03-2021 08:48 ص

على مستوى وزراء الخارجية العرب

وزير الخارجية يشارك في اجتماع القاهرة اليوم

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وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي


الوكيل الإخباري - يشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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وبدأت، اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في دورتها الوزارية الـ155، الإثنين، تحضيرا لاجتماع وزراء خارجية العرب.
ويشارك عن الأردن في اجتماعات المندوبين، المندوب الدائم والسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة.


وتستمر المناقشات من 1 آذار/مارس، إلى 3 آذار/مارس 2021، ويناقش المندوبون في اجتماعاتهم التحضيرية التي تسبق اجتماعات الوزراء؛ العديد من القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمالها من القضايا العربية الراهنة والمواقف منها؛ في مقدمتها القضية الفلسطينية.


وستناقش خلال الاجتماعات الأزمة الليبية والحرب في اليمن وملفات أخرى.

 

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