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وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعا مع وزيرة الدفاع الألمانية

السبت، 08-01-2022 04:50 م

وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعا مع وزيرة الدفاع الألمانية

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الوكيل الاخباري - يعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت محادثات بشأن سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


وسيبحث الصفدي مع لامبرخت آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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