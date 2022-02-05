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السبت، 05-02-2022 06:12 م

وزير الخارجية يلتقي مسؤولتين أميركيتين

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 الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت في مقر الوزارة، مُساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة يائيل ليمبرت، والمُساعدة الخاصة للرئيس الأميركي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأميركية، ومذكرة التفاهم الجديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تُؤطر الدعم الأميركي للمملكة لتحل محل المذكرة الحالية التي ينتهي العمل بها نهاية شهر أيلول المقبل.

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