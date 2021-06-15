وزير الخارجية ينقل تحيات الملك لأمير قطر

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتأكيد جلالته حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطوراً مستمراً في كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية بما يخدم القضايا والمصالح العربية المشتركة.وحمل سمو الشيخ تميم خلال اللقاء تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وأكد متانة العلاقات الأخوية بين الأردن وقطر.