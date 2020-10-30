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الجمعة، 30-10-2020 03:30 م

بسبب الوضع الوبائي الراهن

وزير الداخلية : أشد الإجراءات لمنع التجمعات الانتخابية الكبيرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية توفيق الحلالمة ، على ضرورة وأهمية الالتزام بأوامر الدفاع ومنع التجمعات بالأفراح والمناسبات وخاصة التجمعات الانتخابية التي تتجاوز العشرين شخصا.

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وأوعز وزير الداخلية ، باتخاذ أشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.

ويأتي ذلك نتيجة لتطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات وعدم إلتزام بعض المواطنين بأوامر الدفاع مما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.


وطلب وزير الداخلية، من الحكام الإداريين ايلاء هذا الامر جل العناية والاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الامنية ضمن الاختصاص.

 

المصدر : بترا

 

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