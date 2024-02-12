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وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية تمارس سياسة ضبط النفس مع هؤلاء

الإثنين، 12-02-2024 06:56 م

وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية تمارس سياسة ضبط النفس مع هؤلاء

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن 25 بالمئة من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة كانت من الأردن وعن طريقه وما زال يستقبل المصابين والجرحى وذويهم للعلاج في المستشفيات الأردنية شعورا بالمسؤولية تجاه الأهل في القطاع وفي الضفة الغربية.

وأضاف الفراية خلال زيارته اليوم الاثنين، متصرفية لواء عين الباشا يرافقه محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، بحضور متصرف اللواء الدكتور إبراهيم الرواحنة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الدبلوماسية الأردنية إلى جميع اقطار العالم لوقف ما يتعرض له الأشقاء من عدوان إسرائيلي على الأراضي والسكان في القطاع والضفة الغربية.

وأكد أن “الأجهزة الأمنية تمارس سياسة ضبط النفس مع عدد لا يمثلون إلا أنفسهم في التعدي على الممتلكات العامة في الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن غضبهم جراء ما يحدث في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن الدولة سمحت لجميع المواطنين بالتعبير عن آرائهم ومشاعرهم دون الإضرار بممتلكات الوطن كون هذه الأفعال لا تخدم القضية ولا تفيدها.

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