وزير الداخلية: الأردن بلد آمن ومستقر وسط إقليم ملتهب

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن الأردن بلد آمن ومستقر وسط إقليم ملتهب، وللأمن مؤشر نسبي يعتمد على حجم التهديدات والتحديات التي تحيط بنا.

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وأضاف الفارية، خلال مشاركته في أمسية صالون السبت، بعنوان: "عندما يرتفع التحدي الأمني الأردني حد الحافة.. حرب مخدرات وتداعيات العدوان على غزة"، الذي تنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية بأمانة عمان الكبرى، أن طبيعة وحجم التهريب يشير إلى أن الأمر أبعد من مالي بحت للمهربين، خصوصا على الحدود الشمالية لوجود مناطق خارج سيطرة الدولة السورية مما شكل بيئة خصبة لبعض الجماعات والتنظيمات التي تحاول تمويل نفسها بأي ثمن.



وقال الفراية إننا لا نملك دليلا ماديا أو ملموسا يؤكد وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات للأردن، مشيرا إلى أن أي منطقة حدودية في العالم تشهد محاولات تسلل وتهريب ونحن في الأردن ومن خلال التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والرسمية قادرون على التصدي لهذه المحاولات وبالفعل نجحنا في منع الكثير من عمليات تهريب المواد المخدرة باتجاه دول الجوار، بالرغم من زيادة هذه المحاولات، خصوصا على الحدود الشمالية والشرقية.

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