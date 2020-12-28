وزير الداخلية: الجميع تحت القانون دون محاباة أو تمييز

الوكيل الإخباري - عقد وزير الداخلية سمير المبيضين، اليوم الإثنين ، اجتماعا مع محافظي الميدان وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

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وناقش الاجتماع عددا من الأمور المتعلقة بالشأن العام ، وأبرز الاجراءات والتدابير الوقائية والخطط الموضوعة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.



وأشار المبيضين في بداية الاجتماع ،الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور ، إلى اهمية دور المحافظ في متابعة الأحوال الجوية أولا بأول من خلال اشرافه المباشر على المهام المناطة بالدوائر والمؤسسات المعنية بالتعامل مع الظروف الجوية كل ضمن اختصاصه ، وتنفيذ خطط الطوارئ الموضوعة لهذه الغاية بالتعاون والتنسيق فيما بينها ، وتحديد المناطق الأكثر تأثرا بالاحوال الجوية.

وأكد أن تعامل الأجهزة الحكومية المختصة مع فصل الشتاء، يجب أن يتم ضمن إجراءات محددة تمتاز بالجاهزية العالية ، سواء من حيث الطواقم الفنية أو الآليات المتخصصة للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية ، وتفعيل دور لجان الدفاع المدني المحلية ، والتأكيد على تنفيذ اجراءات السلامة العامة ومراعاة الظروف الجوية وتقلبات الطقس.



وجدد وزير الداخلية التأكيد، على ضرورة التقيد التام بتطبيق أوامر الدفاع وإتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاجراء المقتضى القانوني والاداري بحقهم.



وشدد المبيضين على أن الدور الذي يقوم به الحكام الاداريون في التعاطي مع قضايا المواطنين وحلها ضمن اطار القانون، ساهم ويساهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي، مؤكدا على ان اخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز، سيؤدي حتما إلى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية.



