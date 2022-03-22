وزير الداخلية: الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن "الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية سواء بالإجراءات القانونية والإدارية"، خلال وبعد انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

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وأضاف، لـ "المملكة"، خلال تواجده في محافظة الكرك لمتابعة إجراءات انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، أن "الخطة الأمنية ركزت على عدة أمور رئيسية؛ منها ما جرى في المرحلة التي سبقت الانتخابات والتي احتوت على معلومات استخباراتية عن مناطق متوقع أن يحدث لها مشاكل، ومناطق ذات حساسية عشائرية، وجرى وضع خطة من مديرية الأمن العام راعت هذه المناطق".



وأوضح الفراية أنه "جرى وضع خطة احتياطية من قوات الدرك في مديريات الأمن العام للتحرك في حال كان هناك أعمال شغب، وجرى ضبط عدد ممن أطلقوا عيارات نارية حتى أثناء التحضير لهذه الانتخابات".

