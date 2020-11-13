الجمعة 13-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة يكشف تفاصيل استقالته

البدور : ارقام صادمة عن الحظر الذكي والشامل بالاردن

تعليق الدوام بمدرستين لاصابات كورونا فيها

الامن العام: ضبط اسلحة نارية ظهرت في اكثر الفيديوهات التي جرى تداولها قبل ايام

حقيقة الحظر الشامل لمدة اسبوعين والغاء جميع التصاريح بالاردن

اللواء الحنيطي يتفقد المستشفيات الميدانية في إربد والزرقاء

إجراء جديد من الجيش في الحظر الشامل

مشاجرة بين عائلتين بالزرقاء والأمن يكشف التفاصيل

الأمن : طرق استخبارية لضبط المخالفين

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالمملكة الجمعة




الجمعة، 13-11-2020 08:17 م

وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة يكشف تفاصيل استقالته

1


الوكيل الاخباري - أصدر وزير الداخلية السابق، توفيق الحلالمة، مساء الجمعة، بيانا عقّب فيه على استقالته.
اضافة اعلان

وتاليا نص البيان:”بسم الله الرحمن الرحيم

“رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي”

الاهل والعزوة والاحبة على امتداد وطننا العزيز

بلغني انكم ترغبون في تنظيم وقفة احتجاجية امام منزلي يوم الأحد المقبل تقديراً وتعاطفا منكم تجاهي إثر استقالتي من الحكومة التي تشرفت بالعمل فيها بكل جد وإخلاص وزيراً للداخلية ، التزاماً بالقسم الدستوري الذي أديته أمام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ادامه الله ، بعد أن صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيلها .

إن مواقع الخدمة العامة التي تشرفت بالعمل فيها لسنوات طويلة جاءت في مراحل مهمة وحساسة ومحطات مفصلية من عمر هذا الوطن الأغلى والابهى بشعبه الطيب الوفي وقيادته الحكيمة الملهمة وكنت على الدوام اسُخر امكانياتي وطاقاتي وقدراتي لإنجاز عملي على أكمل وجه بتفانٍ واخلاص ما استطعت الى ذلك سبيلاً ، دون الالتفات لكل العراقيل والعثرات التي تحاول تعطيل مسيرة العمل والبناء، وهذا مايشهد له القاصي والداني،

ومنذ اليوم الأول بالحكومة عملت بذات الروح والهمة والنهج الذي اعتدت عليه طيلة خدمتي العامة ولم اتوانى عن أداء الواجب وتقديم كل ما لدي للنهوض بالمهام والمسؤوليات الموكولة الي بامانة خدمة لوطني ، اما بشأن استقالتي من الحكومة كوزير للداخلية، وما أثير حولها من معلومات وأقاويل تفتقر الى الصحة ، فإنني أوكد لكم أنها كانت بمحض ارادتي وبقناعتي الشخصية ودون أن تمارس عليّ اية ضغوطات من اي جهة كانت وجاءت تحملا للمسؤولية الأدبية والاخلاقية والسياسية وهو سلوك يمثل احتراماً للنفس وترسيخاً للقيم النبيلة، التي يجب أن تسود ، جراء الأحداث المؤسفة وغير المسؤولة التي قام بها البعض في غير منطقة ، بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

واسمحوا لي ايها الاهل والاحبة أن اقول لكم انه وحفاظا على سلامتكم وصحتكم والتزاماً بالقانون وامتثالاً لاوامر الدفاع التي تحظر التجمعات ، بسبب وباء كورونا الذي ندعو الله أن يعافي بلدنا منه ؛ فإنني اعتذر عن استقبالكم ، مجدداً شكري وتقديري

لكل واحد منكم على مشاعركم النبيلة والجياشة التي اظهرتموها تجاهي واحطتموني بها وطوقتم بها عنقي وتعاطفكم الصادق معي ، معاهداً الله العلي القدير أن ابقى ما حييت على ذات النهج الذي نشأت وتربيت عليه جنديا مخلصا للعرش الهاشمي المفدى ولوطننا الغالي والأعز الذي نباهي به الدنيا باسرها ولشعبنا المعطاء الوفي .

“وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا”

 




 

 


 

إقرأ ايضا
290152_18_1605286777

البدور : ارقام صادمة عن الحظر الذكي والشامل بالاردن

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام بمدرستين لاصابات كورونا فيها

1120201315226539936360

الامن العام: ضبط اسلحة نارية ظهرت في اكثر الفيديوهات التي جرى تداولها قبل ايام

112020821157353832241

حقيقة الحظر الشامل لمدة اسبوعين والغاء جميع التصاريح بالاردن

حن

اللواء الحنيطي يتفقد المستشفيات الميدانية في إربد والزرقاء

حظر

إجراء جديد من الجيش في الحظر الشامل

أخبار متعلقة
إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بقبول استقالة الحلالمة

10202028211954745267827

ايعاز عاجل من وزير الداخلية بتفعيل امر الدفاع رقم 20

1020202314131286136605

الامن العام : تحرير مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالاسواق اعتباراً من الغد

ق

إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

وزارة الداخلية

وزير الداخلية : أشد الإجراءات لمنع التجمعات الانتخابية الكبيرة

امن

الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات