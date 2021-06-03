وزير الداخلية : العالم تعرض لانهيار المنظومة الصحية

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الخميس، إنّ "العالم تعرض لانهيار المنظومة الصحية الا ان الأردن كان على جاهزية عالية ووفر اسرة عناية حثيثة".وأضاف الفراية، خلال لقائه المجالس التنفيذي في محافظة إربد، أن "إداء الأجهزة التنفيذية في إربد كان ملحوظا في بدايات موجة فيروس كورونا من أجهزة أمنية ومديرية الصحة والدفاع المدني".وبين، أن "المواطن الأردني يتحمل ويقدر ما يقدم له من خدمة ما ينعكس ايجابا عليه بالتالي ينعكس على سلوكه في المجتمع".وأشار، إلى أن "المواطن يحس في بعض الاحيان بتقصير الإدارة العامة الا انه يكون تقصير فردي"، مؤكّدا أن "المواطن الأردني يستحق ان يقدم له أفضل خدمة".ولفت الفراية، إلى أنه "كلما ضعفت قيم المجتمع كلما زاد العبء على الأجهزة الأمنية ما يزيد الكلفة الأمنية".وتابع، "يجب ان يكون هناك ضرورة التواصل مع المواطن بكافة اشكال الاتصال لتوضيح اسباب مشاكل انقطاع المياه والية معالجتها".