الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

' جورة الفرس ' في عمان بلا مياه منذ 10 سنوات

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

صلح عمان: 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط

وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد، 20-06-2021 03:14 م

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

فرايه


الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن معدل استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات الأردن للأزمة السورية للعام الحالي لم تتجاوز 4 بالمئة، مما يتطلب جهداً إقليمياً ودولياً يضمن دفع دول العالم والجهات المانحة وحثها على الالتزام بواجباتها، وتوفير متطلبات إقامة اللاجئين السوريين حتى يتمكن الأردن من تأدية مهامه الانسانية تجاه اللاجئين على أكمل وجه.

اضافة اعلان


وقال الفرايه خلال زيارته اليوم الأحد إلى مديرية شؤون اللاجئين السوريين، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، إن الأردن يتعامل مع اللاجئين انطلاقا من المبادئ القومية الراسخة التي تأسست عليها المملكة، ودورها الإنساني في هذا المجال، مبيناً أن عدد اللاجئين في المملكة يتجاوز 5ر3 مليون شخص وبنسبة تتجاوز 35 بالمئة من عدد السكان ، وفق ما وصل " الوكيل الإخباري".


وأوضح وزير الداخلية أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يبلغ حوالي مليون و360 ألف لاجئ منهم 667 ألفاً مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتاً إلى أن الأردن هي الدولة الأولى في العالم في استضافة اللاجئين مقارنة بعدد السكان.


وأشار الوزير الفراية إلى أنه في ضوء وصول بعض وكالات الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي إلى حالة من الإنهاك، فإن ذلك يتطلب دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى احتمالية نشوء تداعيات خطيرة، الأمر الذي يعني فقدان الكثيرين للمأوى وعدم قدرتهم على توفير الأساسيات من المأكل والملبس.


واعتبر الوزير أن العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء، إلا أن عدد العائدين منذ إعادة فتح الحدود في شهر تشرين الأول من عام 2018 لم يتجاوز 50 ألف شخص، الأمر الذي يستدعي إيجاد خطة دولية شاملة تستهدف توفير متطلبات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.


وقال الفراية، إن الأردن مستمر في تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها اللاجئون، مؤكداً أن الأردن هي الدولة الأولى إقليميا التي ساوت في حق الحصول على مطعوم (كوفيد-19) للأردنيين وغير الأردنيين المقيمين على أراضيها حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين حصلوا على اللقاح لغاية تاريخه بحوالي 20 ألف لاجئ وأن حملة التلقيح مستمرة.


وثمن الوزير الفراية الجهود التي تبذلها كوادر المديرية وحرصها على إيصال وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها اللاجئ في مختلف المجالات.


من جهته، قدم مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد الركن طارق عازر إيجازاً تناول فيه نشأة المديرية وهيكلها التنظيمي وإنجازاتها والجهود التي تبذلها لإدامة الخدمات المقدمة للاجئين إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها أثناء تأدية مهامها الإنسانية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وسائط نقل

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

الأردن نهار

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

محكمة

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

E4UbfcHWEAIpPNl

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

1041582930_0_180_1920_1260_1200x0_80_0_1_06760f7c93aed1ec5fb5cf5867ba37c1

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

ط

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

أخبار متعلقة
خارج

الخارجية لـ الوكيل : تقرير بعد قليل بشأن الحالة الصحية للمعتقلين الأردنيين

كوز

الغذاء والدواء لـ الوكيل : تم تصنيع دواء 'كولشيسين' محليا

فراية

وزير الداخلية يحذر من أية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون

رئاسة

الحكومة توضح حول عودة القطاعات الجديدة بالاردن

5202126184142590782081

الفراية يزور مركز التطعيم الجديد في الجامعة الاردنية

ddd

وزير الداخلية يوضح حول الغاء قانون الدفاع