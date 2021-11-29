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الإثنين، 29-11-2021 11:01 م

وزير الداخلية : بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور ارحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي، مع وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، عددا من القضايا في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب الفراية عن استعداده الكامل للتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على النحو الكفيل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا سعي الوزارة لبسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان ويضمن حماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية واحترامها.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الحقوقية، من بينها أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وقضايا التوقيف الإداري.

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