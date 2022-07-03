وزير الداخلية : تقصير مباشر من بعض المسؤولين تسبب بحادثة العقبة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الداخلية مازن الفراية ان لجنة التحقيق بحادثة العقبة توصلت إلى تقصير مباشر من بعض المسؤولين في موانئ العقبة تسبب بحادثة تسرب الغاز.



وبين في مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء أن “لجنة التحقيق بحادثة العقبة كشفت عن مهام أوكلت لغير أصحابها في موانئ العقبة”، موضحا أن “مشرف السلامة العامة لم يحضر عملية التحميل والتنزيل”.



وقال إنه “لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة في ميناء العقبة يوم الحادث”.



وتابع أن “إهمال وتقصير كبير ومباشر تسبب بحادثة العقبة وهناك ترهل عام في شركة موانئ العقبة”.

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