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الأربعاء، 30-06-2021 01:12 م

وزير الداخلية : تمديد دوام معبر جابر

فراية


الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر الحدودي مع سوريا، ليصبح لغاية الساعة 07:30 مساء.

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وقال ، إنه "جرى التنسيق مع وزارة الصحة لضمان جمع عينات أكثر لفحص كورونا المستجد على المعبر للتخفيف من أزمة الشحن في الجانب السوري".


وتابع الفراية أن الحكومة "ستعمل على تحسين البنية التحتية في المعبر لأن الحدود هي وجهة الأردن".


وكالة الأنباء السورية، قالت إن قرار التمديد يأتي بعد "مساعٍ قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة السورية في عمّان مع الحكومة الأردنية لحل مشكلة برادات الشحن المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية".


وأضافت أنه "يتم التنسيق مع وزارة الصحة الأردنية أيضا لزيادة طاقة فحوصات ‘بي سي ار‘ اليومية، بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين".

 

 




 

 


 

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