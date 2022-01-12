وزير الداخلية : توجيهات للحكام الاداريين بضرورة التعاون التام مع النواب

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفرايه إن عدد الوحدات الإدارية في المملكة يبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء، مبينا أن هذه الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.



وأوضح أن موازنة وزارة الداخلية تبلغ 24 مليون دينار، وموازنة مديرية الأمن العام تبلغ ملياراً و433 مليوناً، في حين تبلغ موازنة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات 15 مليونا و 711 ألف دينار .



وربط الوزير الفرايه، ارتفاع وزيادة نسبة السلوكيات الإيجابية في المجتمع بانخفاض الكلف المالية والأمنية المتعلقة بالواجبات والمهام التي تنفذها الوزارة والأجهزة الأمنية.



وأشار إلى أن استحداث وحدات إدارية جديدة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى الحاجة الفعلية لاستحداث هذه الوحدات وما تتطلبه من بينة تحتية وكوادر بشرية ومخصصات مالية .



ولفت الفرايه إلى أن توجيهات الوزارة للحكام الاداريين في مختلف مناطق المملكة تتضمن ضرورة التعاون التام مع النواب في كل القضايا التي تخدم الوطن والمواطن.

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