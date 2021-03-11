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الخميس، 11-03-2021 09:08 م

وزير الداخلية :ضبط 47 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية ، انه جرى  ضبط 47 شخصا   غير ملتزم بالحجر المنزلي في مختلف محافظات المملكة مخالفين بذلك اوامر الدفاع ، وتم تحويلهم للمستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر.
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وقال وزير الداخلية  ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لاوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبه واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة  ، حيث قامت لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة من قبل الحكام الاداريين بمتابعة المحجورين منزليا،  علما بانه سوف يتم متابعة الاجراءات القضائية بشأن هؤلاء المخالفين بعد استكمال مدة الحجر .


وأكد وزير الداخلية ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

 




 

 


 

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