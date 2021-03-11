وزير الداخلية :ضبط 47 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال وزير الداخلية مازن الفراية ، انه جرى ضبط 47 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي في مختلف محافظات المملكة مخالفين بذلك اوامر الدفاع ، وتم تحويلهم للمستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر.وقال وزير الداخلية ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لاوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبه واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة ، حيث قامت لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة من قبل الحكام الاداريين بمتابعة المحجورين منزليا، علما بانه سوف يتم متابعة الاجراءات القضائية بشأن هؤلاء المخالفين بعد استكمال مدة الحجر .وأكد وزير الداخلية ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.