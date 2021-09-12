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الأحد، 12-09-2021 07:52 م

وزير الداخلية: عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار قليل

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، إن عدد الذين حصلوا على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار 206 أشخاص وذلك منذ صدور التعليمات الخاصة بمنح الجنسية للمستثمرين في آذار/مارس 2018، مشيرا إلى أن العدد "قليل" وتعديل أسس منح الجنسية جاء لتوطين الاستثمار في الأردن.

وأضاف الفراية خلال تصريح لـ"المملكة" أن إعادة النظر في أسس منح الجنسية جاء لتشجيع الاستثمار وتوطين الاستثمارات القائمة وهناك محاور تتعلق بتخفيف الإجراءات وتخفيف البيروقراطية للحصول على الإقامة تحديدا.

وقال الفراية: "هناك تخفيض للمبالغ المطلوبة من الشخص الذي يرغب بالحصول على الجنسية من خلال الاستثمار وهناك تنوع في الخيارات المطروحة امام المستثمر للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار وهناك دمج للمشاريع القائمة او المشاريع التي يتم إنشاؤها بحيث يستطيع المستثمر الاستثمار في اكثر من مشروع ودمجها للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار".

وأكد أن شروط منح الجنسية للاستثمار هي شروط تتعلق بأسس الاستثمار بالمحافظات وأسس الاستثمار ضمن حدود العاصمة وأسس الاستشمار تتعلق بالاسهم والشركات وأي شخص يطبق الشروط يمنح الجنسية ولا يوجد أي سبب آخر يحول دون ذلك، ما لم يكن هناك أسباب أمنية.

"من تقدم للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار وحصل عليها أصبح مواطنا أردنيا وبرقم وطني ومن تقدم ومعاملته ما زالت جارية ستطبق عليه الأسس الجديدة" بحسب الفراية .

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