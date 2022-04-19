وزير الداخلية : عمال الوطن محط اهتمامنا

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن عمال الوطن محط اهتمامنا لدورهم الكبير في العمل البلدي وإظهار مناطقنا بصورتها الناصعة والجميلة.



وأضاف الفراية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال مشاركته عمال الوطن لبلديات محافظة البلقاء، اليوم الاثنين، إفطار رمضان بالمدينة الرياضية في السلط، إننا سعداء بهذا اللقاء مع كوكبة من نشامى الوطن الذين نعتز ونفتخر بهم فهم إساس العمل البلدي وعصبه ولقاءنا اليوم يمثل روح هذه المحافظة التواقة الى العطاء وما هو الا تكريم بسيط لجهودهم الكبيرة.

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