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الأحد، 31-10-2021 10:33 ص

وزير الداخلية: قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة

وزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل اجراءات الدخول الى اراضي المملكة و بهدف رفد الاقتصاد الأردني في كافة ‏القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار إيجابية على سوق العمل وإيجاد فرص عمل ‏جديدة للمواطنين الأردنيين. ‏

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وقرر الوزير ، رفع القيد عن رعايا (ألبانيا ومولدافيا) وبحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول ‏من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة من قبلنا.‏


وقرر الوزير الفراية ، السماح للمجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة (نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان) ‏بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل ‏عن خمسة أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ‏ضمن مينافست معتمد مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.‏


وقرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج ‏سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن مينافست معتمد مع وجود ‏ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية. ‏


‏كما قرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول الى المملكة بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، و الاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد. ‏


 




 

 


 

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