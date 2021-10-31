وزير الداخلية: قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل اجراءات الدخول الى اراضي المملكة و بهدف رفد الاقتصاد الأردني في كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار إيجابية على سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الأردنيين.
وقرر الوزير ، رفع القيد عن رعايا (ألبانيا ومولدافيا) وبحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من قبلنا.
وقرر الوزير الفراية ، السماح للمجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة (نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان) بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن مينافست معتمد مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
وقرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن مينافست معتمد مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
كما قرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول الى المملكة بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، و الاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.