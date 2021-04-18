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الأحد، 18-04-2021 09:58 م

وزير الداخلية لـ الوكيل : ممارسات الاجهزة الامنية واعية ولا تهاون في مخالفة أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الداخلية مازن الفراية في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان المخالفة على عدم ارتداء الكمامة مستمرة وسيتم تكثيف الجولات من قبل الاجهزة الامنية مؤكدا انه لا تهاون في مخالفة أوامر الدفاع.

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واوضح الفراية ان الاجهزة الامنية لم تخالف شخصا كان يسير منفرداً لوحده في الطريق العام او في المركبة وذلك وفق ما جاء في اوامر الدفاع المتعلقة بهذا الامر .

 

واكد الفراية انه لم تسجل اي حالة لغاية الان بتحرير مخالفة عدم ارتداء الكمامة من قبل الاجهزة الامنية لشخص كان يسير بمفرده مشيرا الى ان تصرفات وممارسات الاجهزة الامنية واعية وتتحمل المسؤولية الاكبر في الحفاظ على صحة المجتمع.

 

 

 




 

 


 

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