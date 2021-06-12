السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 12-06-2021 06:19 م

وزير الداخلية : وصلنا لمرحلة التعافي من كورونا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لكسب الوقت لبناء القدرات الصحية المناسبة للتعامل مع الجائحة، وشكلت خلية ازمة في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات ضمت كافة مؤسسات الدولة واجهزتها الأمنية، لافتا إلى أنه وبعد مرور اكثر من عام على الجائحة الا أن القطاع الصحي ظل متماسكا كما تم بناء مستشفيات ميدانية وتعزيز المستشفيات القائمة، إضافة إلى قيام الحكومة بأخذ عينات الفحص واعطاء المطاعيم ومعالجة مرضى كورونا على نفقتها.
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 الامر الذي ساهم في وصولنا الى مرحلة التعافي من ذلك الوباء حيث تراجعت الاصابات وزادت السعة السريرية وأصبح بالامكان اعطاء المطاعيم لنحو 100 الف شخص يوميا.

 




 

 


 

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