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الإثنين، 21-06-2021 06:12 م

وزير الداخلية يؤكد ضرورة تفعيل الدور التنموي للحاكم الاداري

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الوكيل الاخباري -  أكد وزير الداخلية مازن الفراية ضرورة تفعيل الدور التنموي للحاكم الاداري الى جانب المهام الأمنية والإدارية الاخرى التي يقوم بها ، وذلك لدفع ودعم المشاريع الانتاجية والخدمية وفقا لطبيعة ومزايا كل منطقة ، وتوفير التسهيلات والعناصر اللازمة لتشجيع السياحة وجذب المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك.اضافة اعلان



واضاف الفراية خلال زيارته اليوم الاثنين إلى محافظة البلقاء ولقائه المحافظ والحكام الاداريين وممثلي القطاعات الشبابية المختلفة في المحافظة " أن الحكومة وفي ظل انتشار جائحة كورونا عملت على تحقيق الموازنة بين الظروف الصحية والواقع الاقتصادي استنادا الى دراسات دقيقة ومعمقة ، ما تطلب اتخاذ قرارات صعبة ولكن مخرجاتها كانت جيدة ، وكان لها اثرا كبيرا في تخفيف تداعيات الجائحة على قطاعات مختلفة حيث تمكنا بحكمة جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة من تجاوزها.

 




 

 


 

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