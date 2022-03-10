وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

الوكيل الإخباري - ترأس وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس، اجتماعا لمحافظي الميدان، بحث خلاله الاستعدادات الأمنية في المحافظات لضمان سير عملية الانتخابات لمجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمان المقرة في 22 الشهر الحالي، وعلى النحو المأمول.

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وأكد الفراية، بحضور وزير الشباب "محمد سلامة" النابلسي، وأمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور، ضرورة استكمال الإجراءات لضمان عودة جميع الأشخاص الذين تركوا منازلهم ومناطق سكناهم جراء الجلوة العشائرية، مشيدا بالإجراءات المتخذة من قبل الحكام الإداريين في تنفيذ بنود وثيقة الجلوة، وعودة آلاف المواطنين إلى منازلهم التزاماً بالوثيقة، وبما يضمن تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.



وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك من حيث متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر الخدمية، ورفع مستوى التنسيق بين المعنيين، للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية والضرورية، لتلبية حاجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.



