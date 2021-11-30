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الثلاثاء، 30-11-2021 12:42 م

وزير الداخلية يبحث مع أمين عام مجلس وزراء داخلية العرب التعاون الأمني المشترك

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفرايه، لدى لقائه اليوم الثلاثاء ، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان،  أوجه التعاون الأمني العربي المشترك وسبل الارتقاء به الى أعلى المستويات.

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وتناول اللقاء، الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الأورو- عربي لأمن الحدود والمقرر عقده تحت رعاية رئيس الوزراء يوم غد الأربعاء، والذي تستضيفه مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب .


وأكد وزير الداخلية أهمية عقد المؤتمر الذي يستمر يومين، باعتباره يشكل حدثا بارزا كأول لقاء أمني عربي أوروبي لمناقشة القضايا الحيوية والتحديات المشتركة في مجال أمن الحدود، كما أنه يؤكد متانة العلاقات المميزة التي تربط الاردن بكافة الدول العربية والاجنبية .


من جهة اخرى، أبدى الوزير ارتياحه للجهود التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لتحقيق التعاون الأمني العربي المنشود بين جميع أعضائه ، والإنجازات النوعية التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة بشكل عام ، مؤكدا حرص الأردن على تطبيق قرارات المجلس وتوصياته وتقديم جميع اشكال الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس وانشطتها المختلفة.


بدوره أعرب امين عام المجلس عن شكره وتقديره لعقد المؤتمر في الاردن باعتباره ارضا للحوار والتلاقي بين الحضارات ، اضافة لما يتمتع به من مناخ الامن والاستقرار،  مشيدا بالدور الفاعل والمميز للاردن في مجلس وزراء الداخلية العرب وحرصه على دعم وتطوير آليات عمله واجهزته المختلفة خاصة المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة.


حضر اللقاء مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات العقيد محمد الرواشدة.


 




 

 


 

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