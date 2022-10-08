وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني برام الله مستجدات تطوير جسر الملك حسين

الوكيل الاخباري - التقى وزير الداخلية مازن الفرايه، السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في رام الله، وأطلعه على مستجدات تطوير جسر الملك حسين.



وأشار الفراية إلى أهمية العمل من أجل بناء جسر لخدمة البضائع وفصله عن حركة الأشخاص بما يساهم في المزيد من تسهيل وسرعة السفر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفق وكالة وفا.



وأكد اشتية أهمية العلاقات الأخوية والاستراتيجية مع الأردن، قائلا: "نحن شركاء مع المملكة الأردنية في السعي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وشركاء في الحفاظ على الأمن والاستقرار المتبادل للبلدين ووحدة المصير".



وأطلع اشتية الفرايه على الانتهاكات والاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار الاقتحامات اليومية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على أن هذه الحملة المسعورة على الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الأراضي والاعتقالات هي لتمويل الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

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