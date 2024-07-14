وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث الاستعدادات للانتخابات النيابية

الوكيل الاخباري - ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، اجتماعا حضره رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، والمعنيون في الوزارة والهيئة، بمشاركة المحافظين ‏عبر المرئي والمسموع، وذلك لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات ‏لمجلس النواب 2024.

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وناقش الاجتماع سبل تأمين الحماية الأمنية لمراكز ‏الاقتراع والفرز ومراكز تجميع النتائج النهائية والتعاون القائم ‏بين وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب في المجالات كافة، ‏لضمان سير العملية الانتخابية على النحو ‏المأمول خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات وصول الناخبين الى ‏صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل يسر وسهولة.

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