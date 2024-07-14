وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث الاستعدادات للانتخابات النيابية

الوكيل الاخباري - ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، اجتماعا حضره رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، والمعنيون في الوزارة والهيئة، بمشاركة المحافظين عبر المرئي والمسموع، وذلك لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات لمجلس النواب 2024.
وناقش الاجتماع سبل تأمين الحماية الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز ومراكز تجميع النتائج النهائية والتعاون القائم بين وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب في المجالات كافة، لضمان سير العملية الانتخابية على النحو المأمول خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات وصول الناخبين الى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل يسر وسهولة.
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