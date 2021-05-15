وزير الداخلية يحذّر الاقتراب من المواقع الحدودية

الوكيل الإخباري - أكّد وزير الداخليّة مازن الفرّاية أنّ الفعاليّات التضامنيّة الشعبيّة التي أقيمت نصرةً للأشقّاء الفلسطينيين كانت في مجملها مثالاً يحتذى في التعبير عن الموقف الأردني الثابت والراسخ تجاه القضيّة الفلسطينيّة.



وأشار الفرّاية في بيان وصل "الوكيل الإخباري" إلى أنّ هذه الفعاليّات عبّرت عن الدعم الشعبي للموقف الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم القضيّة الفلسطينيّة ورفض الاعتداءات والانتهاكات والممارسات غير المشروعة التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس.



ولفت إلى أنّ الاجهزة الأمنيّة، حرصت خلال الفعاليّات على حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، انطلاقاً من واجبها؛ مشيداً بوعي الغالبيّة العظمى من المواطنين المشاركين في الفعاليّات وتعاونهم العالي مع الأجهزة الأمنيّة.



ونوّه الفرّاية إلى قيام قلّة قليلة من المشاركين بالتعدّي على الملكيّات الخاصّة لمواطنين ، وقد تمّ التعامل مع هذه الحالات بأقصى درجات ضبط النفس ، مؤكّداً ضرورة التحلّي بروح المسؤوليّة من قبل الجميع وعدم الاقتراب من المواقع الحدودية حفاظا على سلامتهم.

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