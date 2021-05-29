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السبت، 29-05-2021 03:10 م

وزير الداخلية يحذر من أية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون

فراية


الوكيل الإخباري -حذر وزير الداخلية مازن الفراية في بيان اليوم السبت من الدعوة لأية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي واستغلالها لتنفيذ أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين.

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وجاء في البيان: " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء الله الطيبين الطاهرين الاخوة المواطنين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها ومحتواها تمس في تماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي. وأن الدولة إذ تؤكد اعتزازها بمكونات الشعب الاردني وتقديرها العميق لمواقف مواطنيها المشرفة في القضايا الوطنية فإنها لن تسمح باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعي وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين الآمنين".


وأضاف " كما أن الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة في بناء هذا الوطن ومؤسساته ساهم فيها آباؤنا وأجدادنا وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة. وستقوم الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني العزيز في مدننا و بوادينا وأريافها و مخيماتنا بأن أمنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة وعلى رأس أولوياته. حماكم الله جميعا وحمي وطننا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " .


 




 

 


 

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