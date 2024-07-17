وزير الداخلية يرافقه مدير الأمن العام يزوران إدارة السير

الوكيل الاخباري - زار وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسلامة المرورية مازن الفراية إدارة السير يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اطّلعا خلالها على أبرز الجهود اليومية المبذولة لتسيير حركة السير والتخفيف من الازدحامات المرورية وآليات الرقابة على المخالفات المرورية والبرامج التوعوية والمجتمعية، الهادفة لنشر الوعي والثقافة المرورية.



وأشاد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي تقوم بها كوادر إدارة السير في مختلف الأوقات والظروف، والكفاءة التي يتمتعون بها من خلال تعاملهم مع التحديات والمعيقات المرورية، وقدرتهم على التعامل معها بما يحافظ على الحركة المرورية وانسيابيتها، والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها معظم الطرق الرئيسة في محافظات المملكة قدر المستطاع .



مشيراً إلى دورهم الفاعل بإنفاذ قانون السير على الجميع دون تحيّز، من خلال الرقابة المرورية وضبط المخالفات الخطرة التي ساهمت في الحد من الآثار السلبية على المجتمع وأفراده .



واشار الفراية إلى ضرورة الاستمرار بفتح قنوات التواصل مع المجتمع المحلي واطلاع الرأي العام على أحدث الخطط والإستراتيجيات المرورية وكيفية التعامل مع المشكلات والتحديات المرورية وإبقائهم على اطلاع بالإحصاءات المرورية، والآثار السلبية المترتبة عليها، والعمل معهم لخلق ثقافة مرورية مجتمعية ملتزمة بالقانون.



من جانبه أكّد مدير الأمن العام على المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى تعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها وإجراءاتها، استناداً إلى دراسة الواقع المروري بشكل مفصّل، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات، وتفعيل آليات الرقابة المرورية لضبط المخالفات الخطرة والمهددة لحياة مستخدمي الطريق.



مشيراً إلى أهمية الحملة التوعوية المرورية الوطنية التي أطلقتها مديرية الأمن العام مؤخرا في نشر الوعي المروري بين فئات المجتمع كافة، وتكريس ثقافة مرورية آمنة وإيصال رسالة واضحة بأن المخالفة ليست هدفنا، بل منعها هو ما نصبوا إليه.

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