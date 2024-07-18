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الخميس، 18-07-2024 04:18 م

وزير الداخلية يزور المعهد المروري الأردني

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الوكيل الاخباري - زار وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسلامة المرورية مازن الفراية اليوم المعهد المروري الأردني، واطلع على أبرز الجهود التي ينفذها المعهد للمساهمة في تعزيز ونشر المعرفة الهادفة لتجويد العملية المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.

واكد الفراية بحضور مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد، ودوره الجوهري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اقرها المجلس الأعلى للسلامة المرورية، لاسيما وضع الدراسات والخطط العلمية المتعلقة بالعملية المرورية، وإدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء من مختلف مؤسسات الدولة في هذا المجال.

وأشاد الفراية بالجهود المبذولة من قبل المعهد لرفع مستوى الثقافة المرورية ووتعزيز التدريب والتأهيل المتخصص من خلال صياغة المناهج والمواد الدراسية وعقد الدورات، مما يسهم في تجويد العملية المرورية وزيادة الوعي بقواعد السير، والحد من المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة.

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