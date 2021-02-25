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الخميس، 25-02-2021 12:14 م

حفاظا على صحة الأردنيين

وزير الداخلية يشدد على الالتزام بأوامر الدفاع

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وزير الداخلية سمير المبيضين


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين، بضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع ، وخاصة الالتزام بأوقات الحظر المحددة سواء المتعلق منها بالأفراد أو المنشآت ، وكذلك ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية في مبنى الوزارة اليوم الخميس ، مدير الامن العام بالإنابة ومساعد مدير الأمن العام للعمليات وقائد أمن اقليم العاصمة ومدير مديرية العمليات والسيطرة ، لبحث آلية تنفيذ أمر الدفاع رقم"26" والبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء رقم "24" لسنة 2021 ، والترتيبات الأمنية المتعلقة بالواجبات التي سينفذها جهاز الامن العام، لضمان تطبيق أوامر الدفاع ، وبما يحقق سلامة المجتمع ويضمن الحفاظ على صحة المواطن، وخاصة بعد تطور الوضع الوبائي في المملكة.


 وأهاب وزير الداخلية بالمواطنين، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور ، التعاون مع الحكام الاداريين وكوادر الأمن العام ، والالتزام بأوامر الدفاع ، موضحا ان هذه الاجراءات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن .


وشدد الوزير المبيضين على عدم التهاون مع اية مخالفات قد تحدث ، مؤكدا ان من يخالف قانون الدفاع والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.

 

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