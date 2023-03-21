الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية يصدر تعليمات بشأن شهر رمضان

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الثلاثاء، 21-03-2023 10:56 م

وزير الداخلية يصدر تعليمات بشأن شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - أصدر وزير الداخلية مازن الفراية، تعليمات خاصة بعدم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل، وفقا للناطق باسم الوزارة، طارق المجالي.

وقال المجالي، إنّ تعليمات وزير الداخلية تضمنت، عدم السماح بفتح المطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار وإغلاق جميع محلات بيع المشروبات الكحولية تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما تضمنت اعتماد آلية العمل الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بخصوص عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية خلال رمضان.

ودعت وزارة الداخلية، إلى عدم المساس بحرمة الشهر الفضيل والالتزام بالآداب العامة، وعدم خدش مشاعر الصائمين.

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