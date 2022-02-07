الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

الإدارة المحلية تدعو للإبلاغ عن الآبار المهجورة

أكثر من 55% نسبة الإنجاز في مشروع 'تلفريك' عجلون

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

الخدمات الطبية : إتلاف عينات أجنة مجمدة من 2016

المركزي يستحدث خطا ساخنا

حملة أمنية في الرمثا وضبط 5 مروجي مخدرات

إصابات كورونا عالميا تصل إلى 394.9مليون إصابة

غزة: 5 وفيات و4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية في الإمارات تثير مزيداً من الجدل

كيف تحولت مصر من دولة عاجزة في الكهرباء إلى مصدرة في 7 سنوات؟

الإثنين، 07-02-2022 11:05 ص

وزير الداخلية يعمم على المحافظين بإجراء حملة على الابار المكشوفة

49848_large


الوكيل الإخباري - عمم وزير الداخلية مازن الفراية على المحافظين والحكام الاداريين باجراء حملة على الآبار المكشوفة والقديمة، والتي قد تشكل خطورة على المواطنين والاطفال واجراء اللازم لإغلاقها أو تأمينها حفاظاً على السلامة العامة .

وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ "برنامج الوكيل" إن تعميم وزير الداخلية تضمن توجيهاً بتشكيل لجان في كافة الوحدات الإدارية التابعة للمحافظات برئاسة الحكام الإداريين لحصر الآبار المكشوفة والمهجورة والعمل على إغلاقها أو تأمينها.

وأضاف المصدر أن تعميم وزير الداخلية جاء لما تشكله الآبار المهجورة والغير المستخدمة من خطر على السلامة العامة وأثرها على المياه الجوفية.

اضافة اعلان


ودعت وزارة الداخلية المواطنين للإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة من خلال الحكام الاداريين.

وكان "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أفرد جزء من حلقة يوم أمس للحديث عن مشكلة الآبار المكشوفة والمهجورة والتي قد تشكل خطراً على المواطنين وخصوصاً الاطفال وضرورة اتخاذ إجراء رسمي حيالها.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120221611295934219684

الإدارة المحلية تدعو للإبلاغ عن الآبار المهجورة

تتتت

أكثر من 55% نسبة الإنجاز في مشروع 'تلفريك' عجلون

ث

نقابة الخدمات العامة توقع اتفاقية تشمل جميع العاملين في قطاع الفنادق

خخخخ

الخدمات الطبية : إتلاف عينات أجنة مجمدة من 2016

البنك المركزي (5)

المركزي يستحدث خطا ساخنا

220226134339716328224

حملة أمنية في الرمثا وضبط 5 مروجي مخدرات

أخبار متعلقة
image (1)

أسماء الفائزين في مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية

12022617531527304440

تعليمات طارئة من الفراية للمحافظين

128894695_1317636415252541_2417662684905324557_n

يوم طبي مجاني في كلية الأميرة رحمة الاثنين المقبل

main_image61d99815780f2

الرمثا و البتراء يسجلان "صفر" إصابات بكورونا السبت

242829_18_1567668374

الغرايبة: البوصلة السياسية تتجه نحو الحكومات البرلمانية

f5ceac96-2222

ضبط حدث "غير مرخص" قاد سيارة والده وتسبب بحادث مروري عنيف في عمّان