وزير الداخلية يعمم على المحافظين بإجراء حملة على الابار المكشوفة

الوكيل الإخباري - عمم وزير الداخلية مازن الفراية على المحافظين والحكام الاداريين باجراء حملة على الآبار المكشوفة والقديمة، والتي قد تشكل خطورة على المواطنين والاطفال واجراء اللازم لإغلاقها أو تأمينها حفاظاً على السلامة العامة .
وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ "برنامج الوكيل" إن تعميم وزير الداخلية تضمن توجيهاً بتشكيل لجان في كافة الوحدات الإدارية التابعة للمحافظات برئاسة الحكام الإداريين لحصر الآبار المكشوفة والمهجورة والعمل على إغلاقها أو تأمينها.
وأضاف المصدر أن تعميم وزير الداخلية جاء لما تشكله الآبار المهجورة والغير المستخدمة من خطر على السلامة العامة وأثرها على المياه الجوفية.
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ودعت وزارة الداخلية المواطنين للإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة من خلال الحكام الاداريين.
وكان "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أفرد جزء من حلقة يوم أمس للحديث عن مشكلة الآبار المكشوفة والمهجورة والتي قد تشكل خطراً على المواطنين وخصوصاً الاطفال وضرورة اتخاذ إجراء رسمي حيالها.
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